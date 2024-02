FETE DU JEU Médiathèque Geneviève Couteau Clisson, samedi 1 juin 2024.

FETE DU JEU Médiathèque Geneviève Couteau Clisson Loire-Atlantique

En partenariat avec le magasin de jeux L’échoppe des légendes , les auteurs de jeux Marie et Wilfried Fort, et la ludothèque Auprès du jeu , la médiathèque de Clisson vous propose une journée dédiée au jeu.

Pour la 2e année consécutive, la ville de Clisson propose une journée entièrement dédiée au jeu pour toute la famille. Suivez le parcours à travers le centre-ville, à partir de la médiathèque avec un espace pour les tout-petits, jusque sous les halles, où des tables de jeux attendent les plus grands, pour des parties endiablées de 7 à 100 ans ! Des auteurs et illustrateurs seront également présents pour faire découvrir leurs jeux, échanger sur leurs dernières créations et vous les dédicacer.

Public familial — Entrée libre — Médiathèque Geneviève Couteau, Place Jacques Demy et sous les halles Clisson .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 10:30:00

fin : 2024-06-01 18:00:00

Médiathèque Geneviève Couteau 1, place Jacques Demy

Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’événement FETE DU JEU Clisson a été mis à jour le 2024-02-27 par eSPRIT Pays de la Loire