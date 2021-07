Chauffailles Chauffailles Chauffailles, Saône-et-Loire Fête du jeu ! Chauffailles Chauffailles Catégories d’évènement: Chauffailles

Saône-et-Loire

Fête du jeu ! Chauffailles, 30 juillet 2021, Chauffailles. Fête du jeu ! 2021-07-30 – 2021-07-30 Cour extérieure du Pôle Enfance Jeunesse 6 rue Louis Martin

Chauffailles Saône-et-Loire Chauffailles EUR Temps festif autour du jeu : Structures gonflables, grands jeux en bois, jeux d’ambiance pour tous les âges.

Présentation du jeu de l’année 2021 : « Micro macro Crime city » en format géant

Temps festif autour du jeu : Structures gonflables, grands jeux en bois, jeux d'ambiance pour tous les âges.

Présentation du jeu de l'année 2021 : « Micro macro Crime city » en format géant

Pique-nique tiré du sac pour jouer en veillée

