Cabanac-et-Villagrains Gironde Cabanac-et-Villagrains Fête du Jeu au Foyer de Cabanac et Villagrains le samedi 14 mai, de 15h à 18h. Vous y trouverez des jeux pour petits et grands, en famille ou entre amis. Nous invitons les aînés à venir profiter de ce moment de convivialité pour se retrouver autour d’une belote ou de tout autre jeu.

A l’extérieur, des jeux en bois seront à votre disposition pour vous lancer des défis en famille ! La bibliothèque sera ouverte aux horaires habituels, de 15 h à 17h, durant ce temps festif. Vous pourrez également déguster un café et prendre le temps d’échanger avec les bénévoles du Secours Catholique afin de renouer avec ces moments de convivialité qui nous ont tant manqués ! Nous vous y attendons nombreuses et nombreux !!! Fête du Jeu au Foyer de Cabanac et Villagrains le samedi 14 mai, de 15h à 18h. Vous y trouverez des jeux pour petits et grands, en famille ou entre amis. Nous invitons les aînés à venir profiter de ce moment de convivialité pour se retrouver autour d’une belote ou de tout autre jeu.

