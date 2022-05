Fête du jeu Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence

Drôme

Fête du jeu Centre Louis Jourdan 114 chemin du Valentin Bourg-lès-Valence

2022-05-21 13:30:00 – 2022-05-21 18:00:00

Bourg-lès-Valence Drôme Cette édition 2022 aura comme thème ” la fête du jeu fait son cinéma”.

Stands (jeux de société, jeux en bois, vélos rigolos…) et des nouveautés : parcours biathlon, escape game, soccer billard. +33 4 75 79 45 45 http://www.bourg-les-valence.fr/ Centre Louis Jourdan 114 chemin du Valentin Bourg-lès-Valence

