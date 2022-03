Fête du jeu Bernardswiller, 9 avril 2022, Bernardswiller.

Fête du jeu Bernardswiller

2022-04-09 14:00:00 – 2022-04-09 18:00:00

Bernardswiller Bas-Rhin Bernardswiller

Venez découvrir ou redécouvrir l’univers du jeu avec l’Animation Jeunes du Pays de Sainte-Odile ! Jeux de société, jeux géants, défis jeux, espace petite enfance et espace Fanabrik c’est à vous de choisir.

Cet événement sera l’occasion, pour toutes les générations, de passer un moment convivial, de faire des rencontres et surtout de s’amuser !

Les jeux seront proposés tout au long de l’après-midi en collaboration avec Le Paradis des Petites Mains. Tout public – entrée libre – buvette et crêpes.

+33 6 77 18 97 34

Bernardswiller

