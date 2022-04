Fête du jeu au Bastideum Monpazier, 26 avril 2022, Monpazier.

Fête du jeu au Bastideum Monpazier

2022-04-26 – 2022-04-26

Monpazier Dordogne

Samedi 22 et dimanche 23 mai, à l’occasion de la réouverture des musées, le Bastideum vous convie à une incontournable fête du jeu ! Plus d’une cinquantaine de jeux anciens présents en intérieur et extérieur. Profitez également d’un tarif réduit.

Bastideum

Monpazier

