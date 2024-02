FÊTE DU JEU Salle de la Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon, samedi 9 mars 2024.

FÊTE DU JEU Salle de la Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Pour petits et grands joueurs animations, jeux de société, jeux de rôles, espace enfants, espace créateurs, conférences…

Manifestation autour du jeu tout public, dans une ambiance conviviale et bienveillante, réunissant des acteurs locaux représentatifs de la diversité du jeu et de nombreux animateurs pour accompagner les visiteurs.

Au programme des animations pour tous, des jeux de société, d’ambiance, de réflexion, des quiz, des auteurs de jeux… et un escape game immersif sur le thème “braquage de musée“.

2000 m2 en libre accès organisés par thèmes jeux pour tous, experts, jeux de rôle, santé et handicap…

Restauration sur place.

Organisé par l’association Mémory avec la collaboration logistique et financière de la commune d’Ancenis-Saint-Géréon et le soutien de la COMPA. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09 20:00:00

Salle de la Charbonnière Boulevard de Kirkham

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire memory.jeux@gmail.com

L’événement FÊTE DU JEU Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2024-02-05 par eSPRIT Pays de la Loire