FÊTE DU JEU Alençon Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Orne

FÊTE DU JEU Alençon, 21 mai 2022, Alençon. FÊTE DU JEU Alençon

2022-05-21 13:00:00 – 2022-05-21 18:00:00

Alençon Orne Alençon Salon/festival Le samedi 21 mai 2022 Samedi 21 mai, au gymnase Poisson, la ludothèque de Courteille vous convie à la Fête du Jeu. De 13h à 18h, différents espaces permettront à tous, petits comme grands, de s’amuser : structures gonflables, espace numérique, jeux de société, escape game, espace d’éveil, jeux de rôle… Le jeu sous toutes ses formes sera à l’honneur et chacun trouvera son compte ! Informations pratiques

Entrée gratuite Gymnase Poisson – 26 rue de Vicques à Alençon Organisé par la ludothèque de Courteille

28 rue de Vicques – 61000 Alençon

Tél. : 02 33 28 48 20

ludotheque.cscourteille@gmail.com Salon/festival Le samedi 21 mai 2022 Samedi 21 mai, au gymnase Poisson, la ludothèque de Courteille vous convie à la Fête du Jeu. De 13h à 18h, différents espaces permettront à tous, petits comme grands, de s’amuser : structures gonflables,… ludotheque.cscourteille@gmail.com +33 2 33 28 48 20 Salon/festival Le samedi 21 mai 2022 Samedi 21 mai, au gymnase Poisson, la ludothèque de Courteille vous convie à la Fête du Jeu. De 13h à 18h, différents espaces permettront à tous, petits comme grands, de s’amuser : structures gonflables, espace numérique, jeux de société, escape game, espace d’éveil, jeux de rôle… Le jeu sous toutes ses formes sera à l’honneur et chacun trouvera son compte ! Informations pratiques

Entrée gratuite Gymnase Poisson – 26 rue de Vicques à Alençon Organisé par la ludothèque de Courteille

28 rue de Vicques – 61000 Alençon

Tél. : 02 33 28 48 20

ludotheque.cscourteille@gmail.com Alençon

dernière mise à jour : 2022-05-05 par OT CUA ALENCON

Détails Catégories d’évènement: Alençon, Orne Autres Lieu Alençon Adresse Ville Alençon lieuville Alençon Departement Orne

Alençon Alençon Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/alencon/

FÊTE DU JEU Alençon 2022-05-21 was last modified: by FÊTE DU JEU Alençon Alençon 21 mai 2022 alençon Orne

Alençon Orne