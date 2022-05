FÊTE DU JEU À LODEVE Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève

FÊTE DU JEU À LODEVE Lodève, 1 juin 2022, Lodève. FÊTE DU JEU À LODEVE Lodève

2022-06-01 10:00:00 – 2022-06-01 18:00:00

Lodève Hérault À vos marques, prêts ?

La fête du jeu c’est le 1er juin en Lodévois Larzac

Rejoignez-nous sur l’Esplanade de Lodève et rentrez dans un univers enchanté.

-Jeux d’eau

-Echéquier géant

-Jeux en bois surdimensionnés

-Jeux traditionnels

-Atelier argile

-Aire de détente

-Livres et histoires À vos marques, prêts ?

La fête du jeu c’est le 1er juin en Lodévois Larzac

Rejoignez-nous sur l’Esplanade de Lodève et rentrez dans un univers enchanté. +33 4 11 95 02 00 https://www.compagniedesjeux.org/ À vos marques, prêts ?

La fête du jeu c’est le 1er juin en Lodévois Larzac

Rejoignez-nous sur l’Esplanade de Lodève et rentrez dans un univers enchanté.

-Jeux d’eau

-Echéquier géant

-Jeux en bois surdimensionnés

-Jeux traditionnels

-Atelier argile

-Aire de détente

-Livres et histoires Lodève

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lodève Autres Lieu Lodève Adresse Ville Lodève lieuville Lodève Departement Hérault

Lodève Lodève Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lodeve/

FÊTE DU JEU À LODEVE Lodève 2022-06-01 was last modified: by FÊTE DU JEU À LODEVE Lodève Lodève 1 juin 2022 Hérault Lodève

Lodève Hérault