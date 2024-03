Fête du jeu à la MJC de Vire Normandie Vire Normandie, dimanche 24 mars 2024.

Fête du jeu à la MJC de Vire Normandie Vire Normandie Calvados

Deux jours de divertissement et de jeux pour tous les âges ! Que vous soyez un passionné de jeux de plateau, un adepte des jeux de cartes, ou simplement à la recherche d’une activité amusante en famille, alors rejoignez-nous ! Vous pouvez même venir costumés !

Au programme

-Une large sélection de jeux de société

-Des mini-tournois d’échec

-Un espace jeux vidéos

-Une zone 0-6 ans avec des jouets et jeux

-Une buvette avec snacks et boissons pour recharger les batteries

-Initiation et démonstration de Troll Ball par l’association Andouilles de Gobelins

-Soirée jeux (11 ans et +) samedi soir

-Mini escape Game

-Jeux de figurines avec le Meeple Normand

-Et autres surprises !

L’entrée est libre, gratuite et ouverte à tous, alors n’hésitez pas à inviter vos proches et à partager l’événement avec vos amis !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

1 Rue des Halles

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie

