FETE DU JEU A CLISSON Clisson Clisson Catégories d’Évènement: Clisson

Loire-Atlantique

FETE DU JEU A CLISSON Clisson, 27 mai 2023, Clisson . FETE DU JEU A CLISSON 1, place Jacques Demy Médiathèque Geneviève Couteau Clisson Loire-Atlantique Médiathèque Geneviève Couteau 1, place Jacques Demy

2023-05-27 10:30:00 – 2023-05-27

Médiathèque Geneviève Couteau 1, place Jacques Demy

Clisson

Loire-Atlantique En partenariat avec le magasin de jeux « L’échoppe des légendes », les auteurs de jeux Marie et Wilfried Fort et la ludothèque

« Auprès du jeu », la médiathèque de Clisson vous propose une journée dédiée au jeu.

Venez en famille ou entre amis pour partager le plaisir de parties endiablées, découvrir de nouveaux jeux !

SAMEDI 27 MAI • À PARTIR DE 10H30

Médiathèque Geneviève Couteau, Place Jacques Demy

et sous les halles • Clisson

Entrée libre

Animation Familiale

La fête du jeu sera également l’occasion de rencontrer plusieurs auteurs de jeux dont Wilfried et Marie FORT,

nouveaux clissonnais et auteurs de près d’une trentaine de jeux de société édités un peu partout dans le monde

(Mr Wolf, La Vallée des Vikings, Fabulia, Dragomino etc…). Venez en famille ou entre amis pour partager le plaisir de parties endiablées ! La fête du jeu sera également l’occasion de rencontrer plusieurs auteurs de jeux dont Wilfried et Marie Fort, nouveaux Clissonnais et auteurs de près d’une trentaine de jeux édités un peu partout dans le monde. mediatheque@mairie-clisson.fr +33 2 51 79 00 85 Médiathèque Geneviève Couteau 1, place Jacques Demy Clisson

dernière mise à jour : 2023-01-26 par

Détails Catégories d’Évènement: Clisson, Loire-Atlantique Autres Lieu Clisson Adresse Clisson Loire-Atlantique Médiathèque Geneviève Couteau 1, place Jacques Demy Ville Clisson lieuville Médiathèque Geneviève Couteau 1, place Jacques Demy Clisson Departement Loire-Atlantique

Clisson Clisson Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clisson/

FETE DU JEU A CLISSON Clisson 2023-05-27 was last modified: by FETE DU JEU A CLISSON Clisson Clisson 27 mai 2023 1 Clisson Loire-Atlantique place Jacques Demy Médiathèque Geneviève Couteau Clisson Loire-Atlantique

Clisson Loire-Atlantique