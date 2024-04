Fête du Jeu 2024 Première Manche ! Salle polyvalente Salornay-sur-Guye, mercredi 24 avril 2024.

Venez nombreux à Salornay-sur-Guye pour la Fête (mondiale !) du Jeu !

Un évènement convivial et festif, avec des jeux, du sport, des défis à relever seul ou en famille. Il y en aura pour tous les âges et toutes les envies !

Pour les plus jeunes (moins de 5 ans) de 9h30 à 11h30 à la Salle Polyvalente.

Et pour toutes et tous l’après-midi à partir de 13h30 jusqu’à 18h, Place de la Clochette et au Camping Municipal.

Des jeux d’adresse, des jeux sportifs, des jeux de société sur table, des jeux rigolos et des jeux sérieux. Il y aura même un jeu à vélo ! (Raison de plus pour venir… en vélo !)

Une buvette et restauration sera tenue par l’Association des Parents d’Eleves de Salornay, jusqu’à 19h.

C’est organisé par la LudoVerte, les Centres de Loisir du Clunisois, la Courte Echelle, la Communauté de Communes du Clunisois et la Commune de Salornay-sur-Guye. Avec la participation de l’APE de Salornay, La Vie Cyclette, HandiSport71, Allez On Joue et Air Accro Loisirs. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 09:30:00

fin : 2024-04-24 11:30:00

Salle polyvalente Place de la Clochette

Salornay-sur-Guye 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté ludotheque@enclunisois.fr

