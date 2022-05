Fête du jeu, 14 mai 2022, .

Fête du jeu

2022-05-14 – 2022-05-14

EUR À l’occasion de la fête internationale du jeu, la MJC vous propose de participer en famille à cette grande journée dédiée au jeu sous toutes ses formes. Rétrogaming et réalité virtuelle animés par AGE, Jeux de société animé par le club MJC de Rodez, Jeux en bois par Fêtes vos jeux, Échec par la MJC LLP et les bénévoles du CLAS, Coin petit enfance animé par Laure, Marabout Loup-garou party animé par les jeunes de la MJC LLP, Structure gonflable “gladiateur”, Parcours de minigolf, Twister géant, Exposition cosplay de la MJC de Millau, Scrabble, Atelier sabre laser de la MJC LLP. Espace Saint-Exupéry de 14 h à 18 h !

Gratuit et ouvert à tous

Buvette sur place

Jeux de société. La 1re édition de la fête du jeu à vivre entre amis ou en famille, pour tous les goûts et tous les âges ! Samedi 14 mai de 14 h à 18 h.

accueil@mjcllp.fr +33 5 65 42 30 33 http://www.mjcllp.fr/

À l’occasion de la fête internationale du jeu, la MJC vous propose de participer en famille à cette grande journée dédiée au jeu sous toutes ses formes. Rétrogaming et réalité virtuelle animés par AGE, Jeux de société animé par le club MJC de Rodez, Jeux en bois par Fêtes vos jeux, Échec par la MJC LLP et les bénévoles du CLAS, Coin petit enfance animé par Laure, Marabout Loup-garou party animé par les jeunes de la MJC LLP, Structure gonflable “gladiateur”, Parcours de minigolf, Twister géant, Exposition cosplay de la MJC de Millau, Scrabble, Atelier sabre laser de la MJC LLP. Espace Saint-Exupéry de 14 h à 18 h !

Gratuit et ouvert à tous

Buvette sur place

OFFICE DE TOURISME DU GRAND RODEZ

dernière mise à jour : 2022-04-25 par