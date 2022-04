Fête du jeu

2022-04-30 – 2022-05-01 Après deux ans d’arrêt, la fête du jeu, organisée par l’association Expotem, revient de nouveau.

Venez nombreux découvrir les nouvelles réalisations de l’association, stand de crêpes . Une tombola sera organisée. Cette année verra sans doute la dernière sortie de la machine à bonbons, elle sera remplacée par de nouveaux jeux.

Entrée libre aux enfants, parents, amis pour passer un bon moment tous ensemble.

