Fête du jeu Pour la 13e édition, la ludothèque Melle de Jeux de la communauté de communes Mellois en Poitou organise sa fête du jeu. Vous êtes invités à venir vous amuser et découvrir l'univers autour de l'Asie Orientale spécialement imaginé pour l'occasion Au programme des activités pour toute la famille : atelier cirque, origami, jeux vidéo, lanterne chinoise, calligraphie, structures gonflables…. Samedi 21 mai de 10h à 19h à la base de loisirs du Lambon à Prailles-la-Couarde Renseignements : 09 67 23 46 20 / 06 11 63 11 86

