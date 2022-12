Fête du jardinage et de l’agriculture Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre Catégories d’évènement: Belle-Isle-en-Terre

Fête du jardinage et de l'agriculture 2 rue Castel Mond Centre d'initiation à la rivière Belle-Isle-en-Terre Côtes-d'Armor

2023-05-14 10:00:00 – 2023-05-14 18:00:00

Centre d’initiation à la rivière 2 rue Castel Mond

Belle-Isle-en-Terre

Côtes-d’Armor Eaux & Rivières de Bretagne poursuit son action en faveur d’une meilleure prise en compte de l’environnement et de la ressource en eau dans les pratiques agricoles et activités de jardinage. Venez profiter d’une journée d’échanges de plantes et de semences, marchés de producteurs et d’artisans, des conférences, des animations, des spectacles, des expositions… Alimentation sur place. Échanges et rencontres avec les professionnels du jardinage, vers des pratiques toujours plus respectueuses de l’environnement. crir@eau-et-rivieres.org +33 2 96 43 08 39 Centre d’initiation à la rivière 2 rue Castel Mond Belle-Isle-en-Terre

