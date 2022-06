Fête du jardin-verger Assat, 4 septembre 2022, Assat.

Fête du jardin-verger

3bis Route du Bois Assat Pyrénées-Atlantiques

2022-09-04 10:00:00 – 2022-09-04 19:00:00

Assat

Pyrénées-Atlantiques

Assat

EUR 0 0 Venez fêter la biodiversité végétale du jardin-verger et découvrir des solutions alternatives. Marché de légumes et plants, exposants locaux. Animations pour petits et grands.

De 10h à 19h : marché de producteurs et présentation de solutions alternatives.

12h30 : repas festif (100 places).

+33 6 15 57 93 39

©pixabay

