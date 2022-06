Fête du jardin-verger Assat, 3 septembre 2022, Assat.

Fête du jardin-verger

Conservatoire des légumes anciens 3bis Route du Bois Assat Pyrénées-Atlantiques

2022-09-03 09:00:00 – 2022-09-03 17:00:00

Assat

Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Venez fêter la biodiversité végétale du jardin-verger et découvrir des solutions alternatives. Marché de légumes et plants, exposants locaux. Animations pour petits et grands.

De 9h à 11h : rendez-vous au verger.

A partir de 14h : pressage de pommes et dégustation de jus.

+33 6 15 57 93 39

©pixabay

dernière mise à jour : 2022-06-27 par