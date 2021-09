Assat Assat Assat, Pyrénées-Atlantiques Fête du jardin verger Assat Assat Catégories d’évènement: Assat

Pyrénées-Atlantiques

Fête du jardin verger Assat, 4 septembre 2021, Assat. Fête du jardin verger 2021-09-04 – 2021-09-04 CLAB 3 Route du Bois

Assat Pyrénées-Atlantiques Assat 4 4 EUR Fête du jardin verger 2021. Trois activités sur inscription par mail. – 9h30-11h30 : Rendez-vous au verger. Conseil sur la restauration des fruitiers, comment aider les vieux arbres à fructifier. Par J-B Larzabal. – 15h-17h : Pressage de pommes en direct ! Venez goûter le jus de pommes tout juste pressé. – 17h30-19h30 : L’ABDEA se mobilise pour des campagnes vivantes (développement local, autonomie fermière et travail avec la nature). Rencontre avec Nathalie, maraichère bio et bénévole à l’ABDEA. Fête du jardin verger 2021. Trois activités sur inscription par mail. – 9h30-11h30 : Rendez-vous au verger. Conseil sur la restauration des fruitiers, comment aider les vieux arbres à fructifier. Par J-B Larzabal. – 15h-17h : Pressage de pommes en direct ! Venez goûter le jus de pommes tout juste pressé. – 17h30-19h30 : L’ABDEA se mobilise pour des campagnes vivantes (développement local, autonomie fermière et travail avec la nature). Rencontre avec Nathalie, maraichère bio et bénévole à l’ABDEA. Fête du jardin verger 2021. Trois activités sur inscription par mail. – 9h30-11h30 : Rendez-vous au verger. Conseil sur la restauration des fruitiers, comment aider les vieux arbres à fructifier. Par J-B Larzabal. – 15h-17h : Pressage de pommes en direct ! Venez goûter le jus de pommes tout juste pressé. – 17h30-19h30 : L’ABDEA se mobilise pour des campagnes vivantes (développement local, autonomie fermière et travail avec la nature). Rencontre avec Nathalie, maraichère bio et bénévole à l’ABDEA. dernière mise à jour : 2021-08-31 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

Détails Catégories d’évènement: Assat, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Assat Adresse CLAB 3 Route du Bois Ville Assat lieuville 43.25381#-0.29316