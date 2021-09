Fête du Jardin-verger : alternatives & transition Jardin-verger Conservatoire, 4 septembre 2021, Assat.

Fête du Jardin-verger : alternatives & transition ————————————————- ### ASSAT – Samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021, le Jardin-verger Conservatoire organise un weekend festif sur fond d’alternatives et de transition écologique. Samedi 4 septembre de 9h à 18h —————————— ### 3 rendez-vous sur inscription par mél à [[jardinverger64@gmail.com](mailto:jardinverger64@gmail.com)](mailto:jardinverger64@gmail.com) * **De 9h30 à 11h30 :** conférence sur la restauration de vergers familiaux par J-B Larzabal (cidrerie Larzabal d’Arcizans-dessus (65)). Entrée libre. * **De 15h à 18h :** pressage de pommes du verger. Entrée libre. * **17h30 à 18h30 :** Rencontre avec l’ABDEA. Entrée libre. L’ABDEA se mobilise pour des campagnes vivantes. Cette association accompagne en Béarn une agriculture paysanne attachée à des valeurs humaines et à la préservation du patrimoine naturel. Développement local, autonomie fermière et travail avec la nature font partie de son engagement associatif. Rencontre avec Nathalie, maraichère bio et bénévole à l’ABDEA. **Dimanche 5 septembre de 10h à 19h** ————————————- ### avec la participation des chanteurs de la Brana de Ger. **Marché des producteurs** (fruits et légumes, plantes vivaces, fleurs, crèmes glacées, fromage brebis, viandes, biscuits, pâte à tartiner, spiruline, savons, laine mohair…) et, **Stands des alternatives et transition** (Terre de liens, La Ferme Légère, L’Atelier Vélo Participatif & Solidaire, La Tinda, l’Ecolieu Fouch’…). **12h30 Repas festif :** nous avons hâte de vous retrouver pour ce rendez-vous qui nous a tant manqué l’an passé. Pour vous inscrire, avant le 01.09, cliquer sur le lien [[https://www.helloasso.com/associations/conservatoire-des-legumes-anciens-du-bearn/evenements/fete-du-jardin-verger-inscription-dejeuner-dimanche-5-09](https://www.helloasso.com/associations/conservatoire-des-legumes-anciens-du-bearn/evenements/fete-du-jardin-verger-inscription-dejeuner-dimanche-5-09)](https://www.helloasso.com/associations/conservatoire-des-legumes-anciens-du-bearn/evenements/fete-du-jardin-verger-inscription-dejeuner-dimanche-5-09) sans trop tarder, il n’y a que 80 places ! Au cas où, nous prévoyons des sandwichs pour les non-inscrits ! **Forum** : **« Du rêve à la réalité, ils l’ont fait ! Venez les rencontrer »**. Quoi de plus parlant que de donner la parole à celles et ceux qui ont fait le choix de quitter un mode de vie pour un autre ! Témoignages sur des changements de vie pour donner sens à sa vie… Présentation de courte durée (15 -20 min) suivie d’échanges avec le public pour une durée maximale d’une heure (11h30 – 14h30 – 15h30). **Visites** du Jardin-verger toute la journée : 4€/personne (gratuit -10 ans). Retrouvez le programme détaillé sur [www.clab64.fr](http://www.clab64.fr)

Jardin-verger Conservatoire 3bis route du Bois 64510 ASSAT Assat Lembaye Pyrénées-Atlantiques



