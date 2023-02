Fête du jardin, 22 avril 2023, Soissons .

Fête du jardin

Avenue du Général de Gaulle Soissons Aisne

2023-04-22 – 2023-04-23

Soissons

Aisne

Une Fête, un lieu de rencontres….

Dans le cadre majestueux du jardin d’Horticulture, situé 3 avenue du Général et de la Division Leclerc à Soissons, La Société d’Horticulture et de Petite Culture de Soissons et de sa Région, en partenariat avec la Ville de Soissons, organisent « la Fête du Jardin d’Horticulture », samedi 22 avril de 11 à 19 heures et dimanche 23 avril 2023, de 9 à 18 heures.

Ces deux journées dédiées principalement à la nature, à l’horticulture et à l’environnement réunissent les passionnés de jardin, esthètes et curieux.

Un rendez-vous incontournable dédié aux plantes, à la biodiversité et aux tendances du jardin qui rassemble plus de 80 exposants.

Lieu d’échange et de découverte, cette animation propose à chaque édition un programme d’animations avec des ateliers pratiques, des conseils.

Une Fête, un lieu de rencontres….

Dans le cadre majestueux du jardin d’Horticulture, situé 3 avenue du Général et de la Division Leclerc à Soissons, La Société d’Horticulture et de Petite Culture de Soissons et de sa Région, en partenariat avec la Ville de Soissons, organisent « la Fête du Jardin d’Horticulture », samedi 22 avril de 11 à 19 heures et dimanche 23 avril 2023, de 9 à 18 heures.

Ces deux journées dédiées principalement à la nature, à l’horticulture et à l’environnement réunissent les passionnés de jardin, esthètes et curieux.

Un rendez-vous incontournable dédié aux plantes, à la biodiversité et aux tendances du jardin qui rassemble plus de 80 exposants.

Lieu d’échange et de découverte, cette animation propose à chaque édition un programme d’animations avec des ateliers pratiques, des conseils.

Ville de Soissons

Soissons

dernière mise à jour : 2023-02-14 par