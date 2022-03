Fête du jardin Ribécourt-Dreslincourt Ribécourt-Dreslincourt Catégories d’évènement: Oise

Ribécourt-Dreslincourt

Fête du jardin Ribécourt-Dreslincourt, 30 avril 2022, Ribécourt-Dreslincourt. Fête du jardin Ribécourt-Dreslincourt

2022-04-30 – 2022-04-30

Ribécourt-Dreslincourt Oise Ribécourt-Dreslincourt La fête du jardin aura lieu le samedi 30 avril & dimanche 1er mai 2022 de 10h à 17h dans le parc du lycée horticole. L’entrée est gratuite.

7 euros le mètre linéaire.

Inscriptions jusqu’au vendredi 15 avril 2022 et renseignements : communication@ribecourt-dreslincourt.fr ou au 03 44 75 53 68.

La fête du jardin est une manifestation organisée par la ville de Ribécourt-Dreslincourt en partenariat avec le lycée horticole. La fête du jardin aura lieu le samedi 30 avril & dimanche 1er mai 2022 de 10h à 17h dans le parc du lycée horticole. L’entrée est gratuite.

7 euros le mètre linéaire.

Inscriptions jusqu’au vendredi 15 avril 2022 et renseignements : communication@ribecourt-dreslincourt.fr ou au 03 44 75 53 68.

La fête du jardin est une manifestation organisée par la ville de Ribécourt-Dreslincourt en partenariat avec le lycée horticole. +33 3 44 75 53 68 La fête du jardin aura lieu le samedi 30 avril & dimanche 1er mai 2022 de 10h à 17h dans le parc du lycée horticole. L’entrée est gratuite.

7 euros le mètre linéaire.

Inscriptions jusqu’au vendredi 15 avril 2022 et renseignements : communication@ribecourt-dreslincourt.fr ou au 03 44 75 53 68.

La fête du jardin est une manifestation organisée par la ville de Ribécourt-Dreslincourt en partenariat avec le lycée horticole. Mairie de Ribecourt Dreslincourt

Ribécourt-Dreslincourt

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Ribécourt-Dreslincourt Autres Lieu Ribécourt-Dreslincourt Adresse Ville Ribécourt-Dreslincourt lieuville Ribécourt-Dreslincourt Departement Oise

Ribécourt-Dreslincourt Ribécourt-Dreslincourt Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ribecourt-dreslincourt/

Fête du jardin Ribécourt-Dreslincourt 2022-04-30 was last modified: by Fête du jardin Ribécourt-Dreslincourt Ribécourt-Dreslincourt 30 avril 2022 Oise Ribécourt-Dreslincourt

Ribécourt-Dreslincourt Oise