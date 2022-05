Fête du jardin Lombard, 14 mai 2022, Lombard.

Fête du jardin Lombard

2022-05-14 – 2022-05-14

Lombard Doubs Lombard

Au programme des stands de producteurs locaux : légumes bio et plants de légumes de Fourg, vannerie de Liesle, escargots de La Belle Etoile, miel et pain d’épices de Port Lesney, cosmétiques solides de Vriange, vannerie, huiles vierges de Germigney, etc.

Stands associatifs, stand Natura 2000 (Epage), marché aux fleurs, espace troc aux plantes, le coin des enfants, animations nature et balades, restauration rapide et gourmandises et bien sûr… buvette ! au profit de la restauration des vitraux de l’église.

animlombard@gmail.com http://communedelombard.fr/?fbclid=IwAR3J9rvJqUlKih1jRWQSf0YhGGVg6OeD0aKvoxRd4B-YpK5mjDmqLoW8iAA

