Fête du jardin – D'auts Cops Gastes, 26 juin 2022, Gastes.

2022-06-26

Gastes Landes EUR 12 12 L’association D’auts Cops vous propose la fête du jardin : 10h – Démonstration de gemmage 12h – Restauration (assiette landaise – pastis landais – 1 verre de vin et café : 12 €) nInscription conseillée 15h – Démonstration danses traditionnelles Toute la journée visite du jardin. L’association D’auts Cops vous propose la fête du jardin : 10h – Démonstration de gemmage 12h – Restauration (assiette landaise – pastis landais – 1 verre de vin et café : 12 €) nInscription conseillée 15h – Démonstration danses traditionnelles Toute la journée visite du jardin. L’association D’auts Cops vous propose la fête du jardin : 10h – Démonstration de gemmage 12h – Restauration (assiette landaise – pastis landais – 1 verre de vin et café : 12 €) nInscription conseillée 15h – Démonstration danses traditionnelles Toute la journée visite du jardin. dautscops

