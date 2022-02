Fête du jardin au naturel Merlieux-et-Fouquerolles, 8 mai 2022, Merlieux-et-Fouquerolles.

Fête du jardin au naturel Merlieux-et-Fouquerolles

2022-05-08 10:00:00 – 2022-05-08 17:00:00

Merlieux-et-Fouquerolles Aisne Merlieux-et-Fouquerolles

Rendez-vous le dimanche 8 mai de 10h00 à 17h00 pour la fête du jardin au naturel à Géodomia à Merlieux-et-Fouquerolles !

En partenariat avec le CAUE de l’Aisne et le CPIE Pays de l’Aisne.

On ne vend rien, on n’achète rien, tout s’échange !

Venez avec vos graines, vos plants, et même vos décorations de jardin !

Si vous n’en avez pas, venez profiter des ateliers et démonstrations autour du jardinage !

Entrée libre et gratuite, sans inscription.

Informations au 03 23 80 32 20

Merlieux-et-Fouquerolles

