Fête du jardin au naturel Merlieux-et-Fouquerolles, 8 mai 2022, Merlieux-et-Fouquerolles.

Fête du jardin au naturel Merlieux-et-Fouquerolles

2022-05-08 – 2022-05-08

Merlieux-et-Fouquerolles Aisne Merlieux-et-Fouquerolles

Rendez-vous le dimanche 8 mai de 10h00 à 17h00 chez Géodomia à Merlieux-et-Fouquerolles pour la fête du jardin au naturel !

On ne vend rien, on n’achète rien ! Tout s’échange !

Venez avec vos graines, vos plants, et même vos décorations du jardin !

Si vous n’en n’avez pas, venez profiter des animations : ateliers et démonstrations autour du jardinage !

Ne manquez pas le spectacle “Wild” de la Compagnie Isis à 15h !

Gratuit

Informations auprès de Géodomia au 03 23 80 32 20

+33 3 23 80 32 20

Géodomia

Merlieux-et-Fouquerolles

dernière mise à jour : 2022-04-13 par