Fête du jardin au naturel Géodomia Merlieux-et-Fouquerolles, dimanche 14 avril 2024.

Rendez-vous le dimanche 14 avril 2024 de 10h à 17h à Géodomia (Merlieux-et-Fouquerolles) pour découvrir la Fête du jardin au naturel !

Entrée gratuite

Un programme spécialement concocté pour vous : du troc, des échanges, des ateliers, de la musique…et surtout de la bonne humeur !

2 temps forts avec : Conte et raconte et Tintamarre et Postillons.

Stands présents :

Département de l’Aisne, CPIE Aisne, CAUE de l’Aisne, LPO Hauts-de-France, Conservatoire botanique national de Bailleul, Office français de la biodiversité, Picardie Nature, Les Croqueurs de pommes, Le Germoir des Possibles, Centre Information Jeunesse Aisne, Au Rucher Ethique et Aumont des abeilles.

Plus d’informations au 03 23 80 32 20 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 10:00:00

fin : 2024-04-14 17:00:00

33 Rue des Victimes de Comportet

Merlieux-et-Fouquerolles 02000 Aisne Hauts-de-France

