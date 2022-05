Fête du Jambon Saulnay Saulnay Catégories d’évènement: 36290

Saulnay

Fête du Jambon Saulnay, 17 juillet 2022, Saulnay. Fête du Jambon Saulnay

2022-07-17 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-17

Saulnay 36290 Saulnay 8 EUR la fête du jambon repart avec le traditionnel repas champêtre avec jambon cuit à la broche, animations, feu d’artifice et bal gratuit pour clôturer la journée. Fête de village avec spectacle, repas champêtre sous chapiteaux, feu d’artifice et bal gratuit, ouverte à tous. +33 6 43 57 21 13 la fête du jambon repart avec le traditionnel repas champêtre avec jambon cuit à la broche, animations, feu d’artifice et bal gratuit pour clôturer la journée. ©Comité des fêtes Saulnay

Saulnay

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 36290, Saulnay Autres Lieu Saulnay Adresse Ville Saulnay lieuville Saulnay Departement 36290

Saulnay Saulnay 36290 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saulnay/

Fête du Jambon Saulnay 2022-07-17 was last modified: by Fête du Jambon Saulnay Saulnay 17 juillet 2022 36290 Saulnay

Saulnay 36290