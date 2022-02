Fête du Hatschbourg, Rabseppifascht Vœgtlinshoffen, 16 juillet 2022, Vœgtlinshoffen.

Fête du Hatschbourg, Rabseppifascht Vœgtlinshoffen

2022-07-16 18:00:00 – 2022-07-16 23:00:00

Vœgtlinshoffen Haut-Rhin Vœgtlinshoffen

0 EUR Lors du Rabseppifascht, Voegtlinshoffen fête ses vins et ses crémants, dans une ambiance festive et champêtre.

Samedi : course de la fête du Rabseppi (15,2 km), à partir de 18h00 organisée par la MJC des 3 Chateaux : une course panoramique et de découverte des Grands Crus (Hatschbourg et Goldberg) et de l’Abbaye de Marbach. (inscription sur www.sportkrono.fr). La soirée se poursuit à 20h dans une ambiance festive et dansante. Buvette, tartes flambées et petite restauration.

Dimanche : grand’messe en plein air à 10h, suivis du discours des officiels suivis d’un vin d’honneur. A partir de 11h, exposition artisanale et gastronomique et diverses animations pour enfants. Buvette, tartes flambées et petite restauration.

Venez passer un moment très convivial dans le charmant village de Voegtlinshoffen ! Restauration sur place, musique et animation.

+33 6 51 05 78 24

Vœgtlinshoffen

