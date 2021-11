Fécamp Fécamp Fécamp, Seine-Maritime Fête du Hareng Chez Nounoute Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

Fête du Hareng Chez Nounoute Fécamp, 27 novembre 2021, Fécamp. Fête du Hareng Chez Nounoute Chez Nounoute 3 Place Nicolas Selle Fécamp

2021-11-27 – 2021-11-28 Chez Nounoute 3 Place Nicolas Selle

Fécamp Seine-Maritime C est bientôt la fête du hareng à FÉcamp !!

Menu spécial au restaurant pour mettre en avant notre pêche et produits locaux !!

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Fécamp, Seine-Maritime Autres Lieu Fécamp Adresse Chez Nounoute 3 Place Nicolas Selle Ville Fécamp lieuville Chez Nounoute 3 Place Nicolas Selle Fécamp