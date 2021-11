Fécamp Fécamp 76400, Fécamp Fête du Hareng à la Boucane Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: 76400

Fécamp

Fête du Hareng à la Boucane Fécamp, 27 novembre 2021, Fécamp. Fête du Hareng à la Boucane Bar – Restaurant La Boucane 12, Grand Quai Fécamp

2021-11-27 – 2021-11-28 Bar – Restaurant La Boucane 12, Grand Quai

Fécamp 76400 A l’occasion de la fête du Hareng, le week-end du Samedi 27 et Dimanche 28 Novembre 2021 :

Menu spécial à 17,90€ à la Boucane

Catégories d'évènement: 76400, Fécamp