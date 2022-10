Fête du hareng à Fécamp 2022 Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime la Fête du Hareng de Fécamp vous donne rendez-vous les 26 et 27 novembre 2022 !

Venez découvrir cet événement traditionnel avec ses animations, son village de grilleurs, ses stands de restauration et sa mise en valeur du patrimoine maritime unique de la ville. Mariné, grillé, avec un peu de citron, le hareng est à l’honneur comme chaque année à Fécamp !

Événement à retrouver sur les quais de Fécamp le samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022 !

