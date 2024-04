Fête du Hangar d’AIMA Le Hangar d’AIMA Salies-de-Béarn, samedi 29 juin 2024.

Fête du Hangar d’AIMA Le Hangar d’AIMA Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Votre hangar d’AIMA est en fête!

Venez découvrir le Hangar sous toutes les coutures avec des visites, des ateliers, des rencontres. Vous pourrez également vous restaurer, chiner, trainer, buller, jouer, vous reposer, écouter la Batucatak et consorts, et la liste est non-exhaustive !!!

Les Hangars d’AIMA sont des lieux qui ne pourraient pas exister sans le public qu’ils accueillent; cette année, chacun des sites s’ouvrent pour une journée de fête et de rencontre, d’activités ensemble et solidaires, pour mieux se connaitre et faire société solidairement.

Le programme sera prochainement disponible sur notre site internet et sur nos pages facebook et instagram.

L’équipe se réjouit d’ores et déjà de vous voir! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 09:00:00

fin : 2024-06-29 18:00:00

Le Hangar d’AIMA Chemin Braqués, ZI du Herré

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine salies@assoaima.org

L’événement Fête du Hangar d’AIMA Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2024-03-29 par OT Béarn des Gaves