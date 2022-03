Fête du Hand Valréas Valréas Catégories d’évènement: Valréas

Vaucluse

Fête du Hand Valréas, 26 mars 2022, Valréas. Fête du Hand Gymnase du Vignarès Chemin des Moulins Neufs Valréas

2022-03-26 13:30:00 13:30:00 – 2022-03-26 22:30:00 22:30:00 Gymnase du Vignarès Chemin des Moulins Neufs

Valréas Vaucluse Toute l’après-midi dès 13h30 tournoi et matches, entre chaque matches séniors animations, ateliers d’initiation, présentation des joueuses et joueurs en musique !

Présentation de notre école partenaire Saint Jean le Baptiste à Valréas. Gymnase du Vignarès Chemin des Moulins Neufs Valréas

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Valréas, Vaucluse Autres Lieu Valréas Adresse Gymnase du Vignarès Chemin des Moulins Neufs Ville Valréas lieuville Gymnase du Vignarès Chemin des Moulins Neufs Valréas Departement Vaucluse

Valréas Valréas Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valreas/

Fête du Hand Valréas 2022-03-26 was last modified: by Fête du Hand Valréas Valréas 26 mars 2022 Valréas Vaucluse

Valréas Vaucluse