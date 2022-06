Fête du groupe folklorique « Lous Daus Picadis »

2022-07-30 18:00:00 – 2022-07-30 A partir de 18h : marché de producteurs (apportez vos couverts).

19h-19h30: animation danses et musiques

21h: Bal Trad avec Gilles Debecdeliévre (5€ – gratuit pour les moins de 12 ans). A partir de 18h : marché de producteurs (apportez vos couverts).

21h: Bal Trad avec Gilles Debecdeliévre (5€ – gratuit pour les moins de 12 ans).

