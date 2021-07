Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou, Maine-et-Loire FÊTE DU GROS CROISSANT AU GUÉDENIAU Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire Baugé-en-Anjou Vide-greniers à l’extérieur du bourg, sur le stade, route de Mouliherne.

maximum 6 mètres (1 € le mètre linéaire).

Parking visiteurs dans le champ jouxtant le stade.

Le port du masque obligatoire.

Restauration sur place.

