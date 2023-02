Fête du Grand Vallat Place de l’horloge Sausset-les-Pins Mairie de Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2023-06-30 19:00:00 – 2023-07-02 00:00:00

Bouches-du-Rhone Sausset-les-Pins Fête foraine, animations et soirée dansante animé par un DJ. Durant ces trois jours, l’association des Résidents du Grand Vallat vous propose à la place de l’horloge : +33 4 42 45 16 73 Place de l’horloge Le Grand Vallat Sausset-les-Pins

