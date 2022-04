FÊTE DU GRAND NORVEN Piriac-sur-Mer, 6 août 2022, Piriac-sur-Mer.

FÊTE DU GRAND NORVEN Piriac-sur-Mer

2022-08-06 12:00:00 – 2022-08-06 23:00:00

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Jolie fête traditionnelle avec la parade nautique qui rassemble les vieux gréements de la région.

Arrivée des bateaux dans le port de Piriac-sur-Mer vers 15h30.

Programme de l’après-midi et de la soirée : stands présentant les vieux métiers de la mer, les activités nautiques et animation musicale avec le groupe Les Rêves de Mer.

Sardinades le midi et le soir.

contact@legrandnorven.fr +33 6 82 21 74 57 http://legrandnorven.fr/accueil/

Piriac-sur-Mer

