FÊTE DU GRAND MOULIN LA MARNE La Marne La Marne Catégories d’évènement: La Marne

Loire-Atlantique

FÊTE DU GRAND MOULIN LA MARNE La Marne, 9 juillet 2022, La Marne. FÊTE DU GRAND MOULIN LA MARNE

Zone de Loisirs du Grand Moulin La Marne Loire-Atlantique

2022-07-09 – 2022-07-09 La Marne

Loire-Atlantique La Marne EUR Groupes de musique: Arte da Bahia & Spirit of Fire

Repas Moules-Frites (sur réservation ou sur place – places limitées) Groupes de musique, spectacle nocturne suivi d’un feu d’artifice, bal populaire +33 6 24 18 61 62 Groupes de musique: Arte da Bahia & Spirit of Fire

Repas Moules-Frites (sur réservation ou sur place – places limitées) La Marne

dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: La Marne, Loire-Atlantique Other Lieu La Marne Adresse Zone de Loisirs du Grand Moulin La Marne Loire-Atlantique Ville La Marne lieuville La Marne Departement Loire-Atlantique

La Marne La Marne Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-marne/

FÊTE DU GRAND MOULIN LA MARNE La Marne 2022-07-09 was last modified: by FÊTE DU GRAND MOULIN LA MARNE La Marne La Marne 9 juillet 2022 Zone de Loisirs du Grand Moulin La Marne Loire-Atlantique

La Marne Loire-Atlantique