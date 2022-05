FÊTE DU GOÛT ET DU PATRIMOINE Savennières Savennières Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Savennières

FÊTE DU GOÛT ET DU PATRIMOINE Savennières, 22 mai 2022, Savennières. FÊTE DU GOÛT ET DU PATRIMOINE Savennières

2022-05-22 08:30:00 – 2022-05-22 18:00:00

Savennières Maine-et-Loire Savennières Lors de la fête du goût et du patrimoine vous aurez l’occasion de découvrir les richesses culturelles et patrimoniales de la commune en toute convivialité. Sur ce sentier d’un jour, découverte de points de vues exceptionnels sur la Loire, les coteaux et domaines privés de Savennières.

3 circuits de randonnée pour petits et grands sont prévus.

Vous pourrez ensuite profiter du parc du Fresne avec ces différentes animations. Infos pratiques:

Restauration possible sur place. comiteanimationsaponarien@yahoo.fr Lors de la fête du goût et du patrimoine vous aurez l’occasion de découvrir les richesses culturelles et patrimoniales de la commune en toute convivialité. Sur ce sentier d’un jour, découverte de points de vues exceptionnels sur la Loire, les coteaux et domaines privés de Savennières.

3 circuits de randonnée pour petits et grands sont prévus.

Vous pourrez ensuite profiter du parc du Fresne avec ces différentes animations. Infos pratiques:

Restauration possible sur place. Savennières

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Savennières Autres Lieu Savennières Adresse Ville Savennières lieuville Savennières Departement Maine-et-Loire

Savennières Savennières Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/savennieres/

FÊTE DU GOÛT ET DU PATRIMOINE Savennières 2022-05-22 was last modified: by FÊTE DU GOÛT ET DU PATRIMOINE Savennières Savennières 22 mai 2022 maine-et-loire Savennières

Savennières Maine-et-Loire