Fête du goût et de l’artisanat Saint-Aubin-sur-Mer, 23 juillet 2022, Saint-Aubin-sur-Mer. Fête du goût et de l’artisanat Saint-Aubin-sur-Mer

2022-07-23 – 2022-07-23

Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime Vente de produits artisanaux, Restauration locale, Rencontres & discussions

La Fête du gout et de l’artisanat est l’occasion de découvrir le travail d’artisans et de producteurs locaux qui mettent en avant la richesse de notre territoire ou de leurs arts.

RDV de 10h à 19h sur le parking de la plage.

+33 2 35 83 03 16

