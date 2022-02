Fête du Gonflable Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-vieil Catégorie d’évènement: Pithiviers-le-vieil

du samedi 19 février au dimanche 20 février à Pithiviers-le-Vieil

La fête du gonflable, organisée par, et au profit de l’association Rêve d’enfants, aura lieu le samedi 19 et dimanche 20 février de 10h à 8h. Venez profiter des structures gonflables en illimités pour seulement 7€. Un stand à boisson, confiserie et barbe à papa sera également présent. Fête du Gonflable Pithiviers-le-Vieil Route de l’Aumonet, Pithiviers-le-vieil Pithiviers-le-vieil

2022-02-19T09:00:00 2022-02-19T17:00:00;2022-02-20T09:00:00 2022-02-20T17:00:00

