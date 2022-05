Fête du Goemon Audierne Audierne Catégories d’évènement: Audierne

Finistère

Fête du Goemon Audierne, 24 juillet 2022, Audierne. Fête du Goemon Esquibien Chemin de Kernod Audierne

2022-07-24 12:00:00 – 2022-07-24 19:00:00 Esquibien Chemin de Kernod

Audierne Finistère Le comité d’Animation d’Esquibien vous invite à la Fête du Göemon : Animations, travail du Göemon, jeux, groupes de musique: Caboulot, les sonneurs Thomas et Eric Ollu, Klippenn Ar C’Hab, le groupe Kantrerien ,restauration, crêpes, bar. Dimanche 24 juillet de 12 h à 19 h. Chemin de Kernod, Esquibien, Audierne. Le comité d’Animation d’Esquibien vous invite à la Fête du Göemon : Animations, travail du Göemon, jeux, groupes de musique: Caboulot, les sonneurs Thomas et Eric Ollu, Klippenn Ar C’Hab, le groupe Kantrerien ,restauration, crêpes, bar. Dimanche 24 juillet de 12 h à 19 h. Chemin de Kernod, Esquibien, Audierne. Esquibien Chemin de Kernod Audierne

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Audierne, Finistère Autres Lieu Audierne Adresse Esquibien Chemin de Kernod Ville Audierne lieuville Esquibien Chemin de Kernod Audierne Departement Finistère

Audierne Audierne Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/audierne/

Fête du Goemon Audierne 2022-07-24 was last modified: by Fête du Goemon Audierne Audierne 24 juillet 2022 Audierne finistère

Audierne Finistère