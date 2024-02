Fête du Gewurztraminer Bergheim, dimanche 21 juillet 2024.

Fête du Gewurztraminer Bergheim Haut-Rhin

Bergheim fête le Gewurztraminer ! En musique le samedi soir, avec un bal guinguette et le dimanche avec une conférence ainsi que le traditionnel défilé de chars à 14h45.

N’oubliez pas le traditionnel défilé de chars à 14h45 pour terminer ce week-end placé sous le signe du vin et de la gastronomie! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 11:00:00

fin : 2024-07-21 22:00:00

Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est francois.lionel@wanadoo.fr

