Nous vous invitons à nous rejoindre pour notre premier chantier de collecte 2023 sur la commune de Sauveterre-de-Béarn . Programme de la journée : 9h : Accueil petit déjeuner – aire de pique-nique en bord de gave. (Dépôt des denrées), consignes et répartitions des équipes 9h30 – 12h30 : Ramassage des déchets 10H30- 12H30 : Démarrage du Tri des déchets dès l'arrivée des premiers sacs-Tervid'Hom 12h30 : Prélèvement des micro plastiques dans l'eau – Pagaie Sauvage 13h : Repas convivial – Auberge espagnole 14h30 : Tri des déchets et comptage (poids, volume et items) – Tervid'Hom 16h30 : Intervention Water Family 18h : Pot de l'amitié +33 6 58 86 65 01 Les gens du Gave Florence Coupeaud-Matte

