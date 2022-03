Fête du fromage Pont-l’Évêque Pont-l'Évêque Catégories d’évènement: Calvados

Pont-l’Évêque Calvados Salon de la gastronomie, des vins et spiritueux.

Venez découvrir la gastronomie normande à l’occasion de la Fête du Fromage.

Pendant 3 jours, Pont-l’Évêque célèbre le mariage des fromages, des vins et de la gastronomie, sans oublier de vous convier à un balade gustative à travers les régions de France.

Sur près de 1300 m², une centaine d’exposants sera réunie pour un grand marché des produits de nos terroirs. Cette fête est aussi un salon de la gastronomie auquel le pont-l’évêque convie ses acolytes normands : camembert, livarot et neufchâtel, toujours accompagnés de quelques breuvages régionaux, cidre, pommeau, Calvados et vins de terroir. De nombreuses animations sont prévues ce week-end : exposition d’étiquettes de Pont-l’Évêque, mini ferme, défilé des Confréries, visites guidées de la ville, dégustation de fromages et de vins AOP … sans oublier le célèbre concours national du pont-l’évêque qui récompense chaque année les meilleurs fromages. Salon de la gastronomie, des vins et spiritueux.

