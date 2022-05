FÊTE DU FROMAGE BLANC Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: 57400

Sarrebourg

FÊTE DU FROMAGE BLANC Sarrebourg, 3 juillet 2022, Sarrebourg. FÊTE DU FROMAGE BLANC Sarrebourg

2022-07-03 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-03 20:00:00 20:00:00

Sarrebourg 57400 La fête du Fromage Blanc fête son retour ! Au programme ce cette journée festive : des spécialités avec ou sans fromage blanc (tartines, râpés de pommes de terre, bibeleskaes, jambon vigneron, flammekueche…), mais aussi des artisans, une brocante/vide-greniers et un espace enfants. Et pour l’heure de l’apéro, dès 18h00, un concert de JM Tanguy (sosie vocal de Michel Sardou), suivi du groupe What’s up ! foyerdehoff@orange.fr +33 6 70 52 16 81 Sarrebourg

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: 57400, Sarrebourg Autres Lieu Sarrebourg Adresse Ville Sarrebourg lieuville Sarrebourg Departement 57400

Sarrebourg Sarrebourg 57400 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarrebourg/

FÊTE DU FROMAGE BLANC Sarrebourg 2022-07-03 was last modified: by FÊTE DU FROMAGE BLANC Sarrebourg Sarrebourg 3 juillet 2022 57400 Sarrebourg

Sarrebourg 57400