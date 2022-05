Fête du foyer Saint-Hilaire-sur-Erre Saint-Hilaire-sur-Erre Catégories d’évènement: Orne

Saint-Hilaire-sur-Erre

Fête du foyer Saint-Hilaire-sur-Erre
2022-06-12

2022-06-12 10:00:00 – 2022-06-12 17:00:00

Saint-Hilaire-sur-Erre Orne
Cuisiner ensemble, partager un repas et finir la journée sur des jeu collectifs (pétanque, Molkki…)
foyerruralsthilaire@orange.fr +33 6 32 35 08 26

