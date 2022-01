Fête du Four Spécial JO92 Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

Savoie

Fête du Four Spécial JO92 Méribel – Les Allues Four traditionnel des Allues Les Allues

2022-02-14 17:30:00 – 2022-02-14 22:00:00

Les Allues Savoie Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Pour fêter et commémorer les 30 ans des JO92 d’Albertville venez assister et participer à la traditionnelle fête du four!

Musique, costumes traditionnels, chorégraphies, vins chaud offert, vente hot Diot. Vous pouvez venir avec votre tenue des JO ! info@meribel.net +33 4 79 08 60 01 http://www.meribel.net/ Méribel – Les Allues Four traditionnel des Allues Les Allues

