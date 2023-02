FÊTE DU FOUR – JUILLET Maison du Maître de Digues Chaillé-les-Marais Catégories d’Évènement: Chaillé-les-Marais

FÊTE DU FOUR – JUILLET Maison du Maître de Digues, 19 juillet 2023, Chaillé-les-Marais . FÊTE DU FOUR – JUILLET 7, rue de la coupe du rocher Maison du Maître de Digues Chaillé-les-Marais Vendee Maison du Maître de Digues 7, rue de la coupe du rocher

2023-07-19 15:00:00 – 2023-07-19 22:00:00

Maison du Maître de Digues 7, rue de la coupe du rocher

Chaillé-les-Marais

Vendee Journée festive autour du four à bois (gratuite). Soirée spectacle et repas cuit au four (payants sur réservation). Maison du Maître de Digues 7, rue de la coupe du rocher Chaillé-les-Marais

